'Sterke cijfers Euronext niet alleen door corona'

Gepubliceerd op | Views: 395 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - Beursuitbater Euronext kreeg door de coronapaniek op de beurzen en de toegenomen handel die dat veroorzaakte een stevige duw in de rug en dat toonde zich in de resultaten. Die toegenomen handelsvolumes waren echter niet de enige reden om optimistisch te zijn, menen analisten van KBC Securities die het koersdoel verhoogden naar 89 euro. Dat was eerder 85 euro. Het advies van KBC blijft buy.

Ook de divisies van Euronext die niet beïnvloed worden door handelsvolumes lieten goede resultaten zien, merken de marktvorsers van KBC op. Bovendien houdt Euronext de kosten streng in de gaten. Dat gecombineerd met de hogere handelsvolumes zorgde ervoor dat de beursuitbater de verwachtingen overtrof.

In het tweede kwartaal krijgt Euronext wel te maken met een terugloop van het aantal beursgangen, verwachten de analisten. De handelsvolumes geven in het tweede kwartaal opnieuw steun, maar niet in de mate van de eerste drie maanden. Desondanks is Euronext een defensieve belegging in coronatijd, meent KBC.

Verwachtingen overtroffen

Ook ING, dat een buy-advies heeft met een koersdoel van 89 euro, is te spreken over de resultaten van Euronext en merkt op dat alle takken van het bedrijf het beter deden dan verwacht. Deutsche Bank (buy-advies, koersdoel 87 euro) spreekt van verwachtingen die sterk werden overtroffen. De analisten zijn vooral te spreken over de gestegen omzet en de scherpe blik die Euronext op de kosten houdt. Ook ging de verhouding tussen de schulden en het bedrijfsresultaat (ebitda) omhoog.

Het aandeel Euronext stond donderdag rond 09.55 uur 5 procent in de plus op 85,95 euro.