WIESBADEN (AFN) - De economie van Duitsland is in het vierde kwartaal niet gegroeid, maar ook niet gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat maakte het Duitse federale statistiekbureau bekend op basis van voorlopige cijfers.

Economen hadden in doorsnee op een toename van 0,1 procent gerekend. In het derde kwartaal steeg het bruto binnenlands product van de grootste economie in de eurozone nog met een herziene 0,2 procent ten opzichte van de voorgaande drie maanden.

Eerder deze maand maakten nieuwe cijfers al duidelijk dat de industrie van Duitsland het nog altijd zwaar heeft. De industriële productie van de belangrijkste handelspartner van Nederland viel in december 3,5 procent lager uit dan een maand eerder.