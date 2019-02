Gepubliceerd op | Views: 1.145 | Onderwerpen: levensmiddelen

VEVEY (AFN) - Nestlé heeft voormalig topman van Ahold Delhaize Dick Boer naar voren geschoven als commissaris. Dat maakte de Zwitserse voedingsmiddelengigant bekend bij de presentatie van zijn jaarcijfers.

Het concern roemt Boer om zijn bij het Nederlands-Belgische concern opgedane ervaring in de voedingsmiddelenverkoop. Naast Boer wordt ook Dinesh Paliwal genomineerd voor een plek in het toezichthoudende orgaan. Paliwal is momenteel topman van Hartman International Industries, een dochterbedrijf van Samsung. Zij vervangen twee leden die wegens hun leeftijd terugtreden.

Nestlé krikte vorig jaar zijn omzet op eigen kracht op met 3 procent tot 91,4 miljard Zwitserse frank, zo'n 80,4 miljard euro. Er werd vooral in de Verenigde Staten en in China goede zaken gedaan, onder meer met babyvoeding. De nettowinst steeg met 42 procent tot 10,1 miljard frank.

Voor 2019 rekent Nestlé op een verdere stijging van de omzet en van de winstmarge. Verder wordt vleeswarentak Herta mogelijk in de etalage gezet. Nestlé wil zich toeleggen op onderdelen met meer groeimogelijkheden en houdt Herta om die reden tegen het licht.