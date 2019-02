Rabo: samen tegengaan witwassen kan helpen

Gepubliceerd op | Views: 2.219 | Onderwerpen: banken, Rabobank

UTRECHT (AFN) - De top van Rabobank wil dat banken onderling meer informatie kunnen uitwisselen ten behoeve van het voorkomen van witwassen. Volgens financieel directeur Bas Brouwers en topman Wiebe Draijer zou het de pakkans van criminelen vergroten als banken in hun strijd samen mogen optrekken.

,,Criminelen worden steeds geraffineerder'', stelt Brouwers in een gesprek met het ANP. ,,De banken werken nu allemaal in hun eigen box. Hierover informatie uitwisselen mag niet.'' Achter de schermen wordt door banken al enige tijd nagedacht over een manier om samen te werken bij het voorkomen van witwassen. De regels bemoeilijken dit en ondertussen blijft de zaak actueel.

Rabobank kreeg onlangs nog een boete van iets meer dan 1 miljoen euro van De Nederlandsche Bank (DNB) voor het niet naleven van regels tegen witwassen. Begin 2018 schikte het financiële concern al voor 298 miljoen euro een zaak in de Verenigde Staten en rivaal ING trof vorig jaar een recordschikking van 775 miljoen euro omdat criminelen via de bank geld konden witwassen.

Nieuwe collega's

Banken zijn ondertussen wel hun afdelingen die zich bezighouden met het controleren van klanten en transacties, flink aan het uitbreiden. Rabobank zoekt hiervoor 250 nieuwe collega's. ABN AMRO probeert vierhonderd nieuwe mensen te werven. Daarmee is ook veel geld gemoeid.

Rabobank wist als enige van de drie grootbanken zijn winst vorig jaar op te voeren. De coöperatieve bank profiteerde van de aanhoudend gunstige economie in Nederland. Daardoor bleven de kosten voor kredietverliezen laag en kon Rabobank zijn buffers versterken.

Kredietverlening uitgebreid

Het concern slaagde er onder meer in om de kredietverlening aan internationale klanten in de agrarische sector uit te breiden. Daarmee kon de tegenwind van de aanhoudend lage rente in Europa worden gecompenseerd. ,,2018 was een goed jaar'', concludeert Draijer.

In de komende jaren blijft het verder terugdringen van de kosten wel noodzakelijk. Ook heeft de bank extra investeringen nodig in digitalisering, risicobeheer en het voldoen aan regelgeving. In eerdere jaren schrapte Rabobank vanwege die digitalisering al duizenden banen. Of er nog nieuwe reorganisaties zullen volgen bij Rabobank, wilden de beide topmannen niet zeggen.