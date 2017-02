Recordverlies voor Rolls-Royce

Gepubliceerd op | Views: 195

LONDEN (AFN) - Het Britse industrieconcern Rolls-Royce heeft in 2016 een recordverlies geleden van 4,6 miljard pond (5,4 miljard euro). De producent van onder meer vliegtuigmotoren moest 670 miljoen pond uittrekken voor schikkingen wegens vermeende omkooppraktijken en had te kampen met de effecten van het zwakkere Britse pond.

Onderliggend daalde de winst met 49 procent tot 813 miljoen pond, wat meer is dan analisten hadden gedacht. De omzet zakte met 2 procent tot 13,4 miljard pond, vooral door zwakte bij de maritieme divisie.

Rolls-Royce gaf in januari aan schikkingen te betalen aan autoriteiten in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Brazilië. Het bedrijf zou in diverse landen steekpenningen hebben uitgedeeld om contracten binnen te slepen.