Ruim 25 miljard aan projecten doorstaan eerste ronde Groeifonds

DEN HAAG (ANP) - De beoordelingscommissie van het Nationaal Groeifonds buigt zich vanaf donderdag over een reeks projectvoorstellen die vragen om een investering vanuit de overheid. De projecten die de eerste ronde hebben doorstaan tellen op tot 25,5 miljard euro, meer dan de 20 miljard die voor de komende vijf jaar is gereserveerd. De commissie zal hier een selectie uit maken.

Het Nationaal Groeifonds werd op Prinsjesdag in 2019 gepresenteerd. Via het fonds investeert het kabinet in het groeivermogen van de economie. De projecten die worden goedgekeurd moeten dan ook een bijdrage leven aan de economische groei, voornamelijk op lange termijn. De commissie die de projecten uiteindelijk goed- of afkeurt bestaat uit prominenten als oud-DSM-baas Feike Sijbesma, AFM-voorvrouw Laura van Geest en voormalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem.

Na een oordeel van de commissie volgt een besluit van het kabinet, dat vanaf april wordt verwacht. Pas daarna wordt ook duidelijk hoeveel geld er naar welk project gaat. De investeringsvoorstellen die aan de commissie worden voorgelegd, voldoen al aan bepaalde eisen, zoals het minimum investeringsbedrag van 30 miljoen. Het gaat alleen om eenmalige investeringen.

Quantumtechnologie

De projecten die door de eerste ronde zijn gekomen, zijn verzameld door de ministeries van Onderwijs, Economische Zaken en Infrastructuur. Er wordt geld gevraagd om de ontwikkeling van quantumtechnologie (een technologie die gebruikmaakt van minuscule deeltjes) in Nederland te versnellen en om de campussen in de Brainport in Eindhoven goed met elkaar te verbinden. Ook wordt mogelijk geld gestoken in het openbaar vervoer in de zuidelijke Randstad en de metropoolregio Amsterdam, en de aanleg van buisleidingen van de Rotterdamse haven naar chemiecomplex Chemelot.

De onderwijsvoorstellen gaan vooral over het verbeteren en toekomstgericht maken van het onderwijs. Ook is een investering gevraagd in de ambitie om Amsterdam een hoofdrolspeler te laten worden op het gebied van gezondheidszorg en ziektebestrijding. Het idee is dat er een 'ecosysteem' van innoverende zorgbedrijven rond het Europees Geneesmiddelenbureau komt.