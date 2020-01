Leveringen Boeing leden onder problemen 737

Gepubliceerd op | Views: 182 | Onderwerpen: luchtvaart

CHICAGO (AFN/BLOOMBERG) - Vliegtuigbouwer Boeing heeft afgelopen jaar 380 vliegtuigen afgeleverd, ongeveer de helft van een jaar eerder. Daarmee blijft het Amerikaanse bedrijf ver achter bij de 863 vliegtuigen die grote concurrent Airbus aan klanten leverde. De problemen met de Boeing 737 MAX zijn daar debet aan. Dat toestel staat al sinds maart aan de grond en de productie ervan is inmiddels opgeschort.

Boeing verloor afgelopen jaar netto 87 orders. Van de 737, waar alle generaties van dat toestel onder vallen, verdwenen zelfs 183 bestellingen. Die werden bijvoorbeeld geannuleerd of omgezet in orders voor andere types vliegtuigen.

Boeing heeft nog altijd 5406 bestellingen voor vliegtuigen in het orderboek staan, waarvan het merendeel voor de 737 MAX. Dat aantal is iets afgenomen ten opzichte van eind 2018 toen het orderboek nog gevuld was met 5444 bestellingen.