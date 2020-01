TKH rondt desinvestering Chinees ZTC af

Gepubliceerd op | Views: 156 | Onderwerpen: China

HAAKSBERGEN (AFN) - TKH heeft de verkoop van het Chinese Zhangjiagang Twentsche Cable (ZTC) afgerond. Dat meldde het beursgenoteerde technologiebedrijf.

ZTC is gespecialiseerd in de productie van koperen datacommunicatiekabels. Shanghai Electric nam 95 procent van de aandelen over en het management de rest. De ondernemingswaarde van ZTC is 31 miljoen euro en TKH hield eerder rekening met een eenmalige bijdrage van de deal aan de nettowinst van 3 miljoen euro. De omzet van de afgestoten activiteiten bedroeg in 2018 circa 67,5 miljoen euro, met een ebita-bedrijfsresultaat van 4,7 miljoen euro.