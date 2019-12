Beurzen hoger door handelsdeal

Gepubliceerd op | Views: 78

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst gesloten. Beleggers verwerkten de voorlopige handelsdeal die de Verenigde Staten en China aankondigden. Daarmee lijkt voorlopig een einde te zijn gekomen aan de alsmaar verdere escalatie van het conflict tussen de twee economische grootmachten. Ook de uitslag van de Britse verkiezingen kon op bijval rekenen op de markten omdat daarmee veel minder onzekerheid overblijft over de brexit.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,5 procent in de plus op 602,86 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 897,32 punten. Parijs en Frankfurt kregen er tot 0,6 procent bij. De Londense beurs dikte 1,1 procent aan.

Washington en Peking maakten bekend een 'fase 1-deal' te hebben gesloten waarmee extra importheffingen over en weer die zondag van kracht zouden worden van de baan zijn. China koopt meer Amerikaanse landbouwgoederen, farmaceutische producten en energie in. Wanneer het akkoord wordt ondertekend, is nog niet bekend.

Chipbedrijf ASML, dat altijd gevoelig is voor ontwikkelingen op handelsgebied, eindigde hoog in de AEX-index met een plus van 1,7 procent. Ook financiële instellingen als ABN AMRO, Aegon en NN deden het goed met plussen tot 1,5 procent.