NN mag verzekeringstakken fuseren

DEN HAAG (AFN) - NN Group (Nationale-Nederlanden) mag van De Nederlandsche Bank (DNB) de eigen levensverzekerings- en schadeverzekeringstakken en die van Delta Lloyd samenvoegen. De wettelijke fusie van de ondernemingen had NN vorige maand al aangekondigd. NN nam Delta Lloyd in april vorig jaar over.

Delta Lloyd Levensverzekering gaat op 1 januari op in Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij. Hetzelfde gebeurt met Delta Lloyd Schadeverzekering dat op die dag door Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij wordt opgeslokt.

Topman Lard Friese van NN noemt de samenvoeging van de wettelijke entiteiten een ,,stap richting de volledige integratie'' van Delta Lloyd in zijn bedrijf. Die staat gepland voor eind 2020.

Als gevolg van de samenvoeging moet NN 852 miljoen euro afschrijven op de goodwill. Dat gebeurt in het vierde kwartaal. De afschrijving heeft volgens de verzekeraar geen gevolgen voor het operationeel resultaat of de Solvency II-ratio.