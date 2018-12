Burns krijgt alle touwtjes in handen bij VEON

Gepubliceerd op | Views: 622

AMSTERDAM (AFN) - VEON heeft Ursula Burns benoemd als topvrouw en voorzitter van het telecomconcern. Burns, die al sinds juli vorig jaar de voorzittershamer hanteerde en sinds maart dit jaar ook uitvoerend preses van de in Amsterdam genoteerde onderneming was, krijgt daarmee nu op papier alle touwtjes in handen.

Uit de benoeming van Burns klinkt het vertrouwen door dat we in haar hebben, zo klinkt het vanuit het bedrijf. Onder leiding van Burns heeft VEON onder meer de verkoop van zijn Italiaanse joint venture afgerond. Met die deal was een bedrag gemoeid van 2,9 miljard dollar.

Burns werkte eerder voor printerfabrikant Xerox en was ook voorzitter van de exportraad van de voormalige Amerikaanse president Barack Obama. Momenteel heeft ze ook toezichthoudende functies bij ExxonMobil, Nestlé en Uber.