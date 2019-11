Nieuw winstalarm Cathay Pacific om protesten

Gepubliceerd op | Views: 180

HONGKONG (AFN/BLOOMBERG) - Cathay Pacific Airways heeft een nieuwe winstwaarschuwing gegeven. De luchtvaartmaatschappij uit Hongkong heeft veel last van de aanhoudende protesten in haar thuismarkt.

Het bedrijf denkt nu dat de winst in de tweede helft van dit jaar aanzienlijk lager uit zal vallen dan in de eerste jaarhelft. Vorige maand waarschuwde Cathay nog dat de winst lager zou uitpakken, maar nu is de onderneming dus nog somberder geworden. De vooruitzichten blijven uitdagend en onzeker, aldus het luchtvaartconcern.

Het aantal passagiers nam in oktober met 7,1 procent af. Vanwege de protesten tegen de grotere Chinese bemoeienis mijden veel reizigers Hongkong.