'Resultaten ABN AMRO vallen tegen'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - ABN AMRO stelt analisten teleur met zijn resultaten in het derde kwartaal. Marktvorsers van Jefferies en Morgan Stanley wijzen onder meer op het vele geld dat de bank kwijt is voor het op orde brengen van zijn antiwitwasbeleid. Het financiële concern was woensdagochtend hekkensluiter in de AEX.

Volgens diverse analistenrapporten was de kwartaalwinst van ABN AMRO behoorlijk lager dan verwacht. Jefferies spreekt van een "zwak commercieel momentum". Een analist van KBC merkt op dat de cijfers daarnaast weinig blijk geven van progressie of rooskleurige vooruitzichten.

Tegelijkertijd dreigt er nog altijd een flinke boete voor ABN AMRO in verband met mogelijke overtredingen van de wetgeving die witwassen en financiering van terrorisme moet voorkomen. Deze dreiging zou als een zwaard van Damocles boven de aandelen van de bank hangen. Een lichtpuntje is wel de sterke kapitaalbuffer, vindt de analist van KBC. Maar dat is volgens hem te weinig om beleggers echt gerust te stellen.

Nettorentebaten stabiel

Een ander positief punt uit de cijfers vormen de nettorentebaten. Die zijn stabiel gebleven. Morgan Stanley geeft aan dat ze zelfs iets hoger zijn uitgekomen dan de consensus. RBC ziet daarnaast ook hogere inkomsten uit commissies en tamelijke lage voorzieningen voor slechte leningen.

KBC handhaaft zijn verkoopadvies voor het aandeel, met een koersdoel van 16 euro. Jefferies houdt het op hold, Morgan Stanley spreekt van overweigth en RBC gaat uit van outperform. ABN AMRO noteerde omstreeks 09.50 uur 3,4 procent lager op 16,83 euro.