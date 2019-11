'Unilever in veilige handen bij Andersen'

Gepubliceerd op | Views: 897

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Met de benoeming van Nils Andersen als nieuwe president-commissaris is Unilever in een "veilig paar handen", gezien zijn ruime ervaring. Dat laat een analist van Investec Wealth & Investment weten in een reactie op het nieuws dat president-commissaris Marijn Dekkers per direct zijn functie neerlegt.

Dekkers blijft wel aan als commissaris bij Unilever. Investec wijst op zijn betrokkenheid bij het mislukte plan van het bedrijf van vorig jaar om de duale notering te schrappen. Het aandeel Unilever noteerde woensdag omstreeks 09.20 uur een plus van 0,3 procent op 54,08 euro.