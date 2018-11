Fietsenmaker Accell straalt op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 335

AMSTERDAM (AFN) - Fietsenbedrijf Accell maakte dinsdag een grote koerssprong op de beurs in Amsterdam, na een gedeeltelijk bod van Pon op de onderneming. Verder ging de aandacht van beleggers uit naar de brexit-perikelen en de Italiaanse begrotingsplannen. De Europese aandelenbeurzen gingen overwegend met winsten de handel uit.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,7 procent hoger op 529,61 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 733,02 punten. Parijs en Frankfurt klommen tot 1,3 procent. Ondanks hoopgevende berichten over de brexit-onderhandelingen, eindigde de graadmeter in Londen vlak. De beurs in Milaan noteerde verder een plus van 0,9 procent. De Italiaanse regering heeft tot middernacht om een herziene begroting in Brussel in te leveren, maar lijkt vast te houden aan de omstreden budgetplannen.

Accell kreeg er bij de kleinere bedrijven ruim 25 procent aan beurswaarde bij. Handelshuis Pon, dat eerder poogde de fietsenfabrikant in zijn geheel in te lijven, mikt nu op een belang van maximaal 20 procent. Pon is onder meer eigenaar van fietsenmerk Gazelle. Biedprijs op de aandelen Accell is 19 euro per stuk. Dat is fors minder dan de ruim 30 euro per aandeel die Pon eerder wilde neertellen voor heel Accell. Het bestuur van Accell gaat praten met Pon.

Onlineverkopen

In de AEX stond Ahold Delhaize (plus 2,5 procent) in de belangstelling. Het supermarktconcern mikt voor 2021 op een omzet uit onlineverkopen van circa 7 miljard euro. Dat zou een verdubbeling betekenen van het huidige niveau, werd bekendgemaakt voorafgaand aan een beleggersdag in New York.

Een handelsupdate van de Britse telecomreus Vodafone werd in Londen beloond met een koerswinst van bijna 8 procent. In Frankfurt zakte Bayer een kleine 3 procent. Het Duitse chemieconcern sloot het derde kwartaal wel af met een fors hogere omzet. Dit kwam vooral door de bijdrage van het eerder overgenomen Monsanto.

Daarnaast gingen de olieprijzen weer hard omlaag. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,7 procent minder op 57,68 dollar. Brentolie zakte 3,6 procent in prijs, tot 67,62 dollar per vat. De euro was 1,1285 dollar waard, tegen 1,1252 dollar een dag eerder.