Fietsenmaker Accell straalt op Damrak

AMSTERDAM (AFN) - Fietsenbedrijf Accell maakte dinsdag een grote koerssprong op de beurs in Amsterdam, na een gedeeltelijk bod van Pon op de onderneming. Verder ging de aandacht van beleggers uit naar de brexit-perikelen en de Italiaanse begrotingsplannen. De Europese aandelenbeurzen gingen met winsten de handel uit.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,7 procent hoger op 529,61 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 733,02 punten. Parijs en Frankfurt klommen tot 1,3 procent. De graadmeter in Londen eindigde verder vlak en de beurs in Milaan noteerde een plus van 0,9 procent. De Italiaanse regering heeft tot middernacht om een herziene begroting in Brussel in te leveren.

Accell kreeg er bij de kleinere bedrijven ruim 25 procent aan beurswaarde bij. Handelshuis Pon, dat eerder poogde de fietsenfabrikant in zijn geheel in te lijven, mikt nu op een belang van maximaal 20 procent. Pon is onder meer eigenaar van fietsenmerk Gazelle. Biedprijs op de aandelen Accell is 19 euro per stuk. Dat is fors minder dan de ruim 30 euro per aandeel die Pon eerder wilde neertellen voor heel Accell. Het bestuur van Accell gaat praten met Pon.