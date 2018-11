BAM mag appartementen Den Haag verduurzamen

Gepubliceerd op | Views: 612

DEN HAAG (AFN) - BAM gaat in opdracht van eigenaar CBRE Global Investors aan de slag met de renovatie van appartementen in Den Haag. Een meerderheid van de bewoners van de twee appartementencomplexen stemde daarbij in met het verduurzamingsplan van 140 appartementen aan de Richard Holstraat en de Denijsstraat, aldus de bouwer.

Het Haagse project is het eerste wooncomplex dat BAM Wonen in opdracht van CBRE renoveert. Tijdens de woningverbetering worden het dak en de gevelpanelen van het complex beter geïsoleerd. De ramen worden vervangen door HR++ glas en op de daken worden zonnepanelen geplaatst. Door de aanpassingen gaan de woningen van energielabel F/G naar een energielabel B.

Ook worden liften vervangen en worden de balkonhekken gemoderniseerd. BAM verwacht voor de zomervakantie 2019 de werkzaamheden af te ronden. Financiële details werden niet gegeven.

Britse opdracht

Verder maakte BAM bekend een nieuw pand te realiseren voor de The Royal Horticultural Society nabij Manchester in het Verenigd Koninkrijk. Met die opdracht zijn volgens BAM meerdere miljoenen gemoeid.

Het project omvat de bouw van een nieuw ontvangstgebouw bestaande uit een aankomsthal, leerfaciliteiten, een café, een plantencentrum en een cadeauwinkel. Ook gaat BAM aan de slag met de tuin en een aan te leggen meer.

De BAM-opdracht maakt deel uit van het RHS-plan om een ​​tuin van 62 hectare te creëren. Dat is daarmee momenteel een van de grotere projecten op dat vlak in Europa en de eerste nieuwe tuin van de Society in zeventien jaar.