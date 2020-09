Irak verlaagt verkoopprijzen olie voor klanten in Azië en VS

Gepubliceerd op | Views: 182 | Onderwerpen: Azië, energie, Verenigde Staten

BAGDAD (AFN/BLOOMBERG) - Irak verlaagt de verkoopprijzen voor zijn ruwe olie aan klanten in Azië en de Verenigde Staten, in navolging van prijsverlagingen door Saudi-Arabië en andere producenten in de Golfregio.

Het gaat om olieleveringen die staan gepland voor oktober. De prijsverlagingen door de olieproducerende landen kunnen erop wijzen dat de olievraag minder sterk herstelt van de gevolgen van de coronacrisis dan eerder gedacht.