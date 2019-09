Aziatisch gamebedrijf BBIN sponsort Ajax

Gepubliceerd op | Views: 443

AMSTERDAM (AFN) - Ajax is een tweejarige samenwerking aangegaan met het Aziatische gamebedrijf BBIN, voor de seizoenen 2019/2020 en 2020/2021. BBIN wordt in die periode de iGaming Software Partner van Ajax in Groot-China.

Financiële details werden niet verstrekt. Ajax noemt in een verklaring China als een van de belangrijkste strategische markten voor de onderneming. BBIN levert een zogeheten 'platform integration'-dienst en verzamelde wereldwijd al verschillende partners om "de diversiteit aan games" te vergroten.