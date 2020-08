Veevoerbedrijf ForFarmers profiteert van kostenbesparingen

Gepubliceerd op | Views: 325

LOCHEM (AFN) - Veevoerbedrijf ForFarmers heeft in de eerste helft van het jaar de resultaten zien aandikken. Dat kwam onder meer doordat kostenbesparingsplannen door de coronacrisis versneld werden uitgevoerd. ForFarmers komt later in het jaar met nieuwe plannen naar buiten om de organisatie efficiënter te maken.

De afgelopen zes maanden zag ForFarmers de brutowinst met 2,5 procent aandikken ten opzichte van een jaar eerder tot 219,5 miljoen euro. Naast de besparingen was dat ook te danken aan een betere productmix. Het onderliggende bedrijfsresultaat (ebitda) steeg bijna 35 procent tot 219,5 miljoen euro.

Volgens topman Yoram Knoop stond de verslagperiode in het teken van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus en het stikstofdebat in Nederland. Ondanks corona wist de onderneming naar eigen zeggen de productie en het transport van voer voor klanten zonder problemen voort te zetten. Wel had de sluiting van de horeca-sector, vooral in het tweede kwartaal, effect op de afzet van klanten. Dat merkte ForFarmers met name in het Verenigd Koninkrijk en in Polen in zijn volumeontwikkeling.

Op het vlak van stikstof merkt ForFarmers dat de discussie rondom de door de overheid te nemen maatregelen om de uitstoot van stikstof te verminderen voor onrust en onzekerheid in de sector zorgt. De behoefte aan advies gestoeld op data-analyse neemt in dit licht steeds verder toe, aldus het bedrijf.

ForFarmers zag in de periode de volumes wel afnemen. Het volume Total Feed, die bestaat uit onder meer mengvoer, specialiteiten, zaaigoed en overige producten als ruwvoer, zakte met 5,6 procent in tot 4,8 miljoen ton. Het volume mengvoer was 4,9 procent lager op 3,4 miljoen ton.

Voor heel 2020 voorziet ForFarmers overigens een ruim hoger onderliggend bedrijfsresultaat en nettowinst, ondanks de gevolgen van de coronacrisis. Daarbij wijst het concern onder meer op het zwakke resultaat van 2019.