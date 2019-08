Uitstel heffingen door VS zet beurzen hoger

Gepubliceerd op | Views: 1.601 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn dinsdag met winsten de handel uitgegaan. Beleggers reageerden op nieuws dat de Amerikaanse overheid nieuwe tarieven op bepaalde Chinese producten uitstelt tot later dit jaar. De twee economische grootmachten gaan komende weken bovendien weer met elkaar in gesprek via de telefoon.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,7 procent hoger op 545,69 punten. De MidKap dikte 0,1 procent aan tot 802,08 punten. De beurzen in Londen en Parijs gingen tot 1 procent omhoog. De DAX in Frankfurt steeg 0,6 procent, ondanks een flinke dip in de zogeheten ZEW-index die het Duitse beleggersvertrouwen meet.

Aan het Damrak was AEX-fonds ArcelorMittal een grote winnaar met een plus van 5,5 procent. Het staalconcern reageert doorgaans sterk op ontwikkelingen in de handelsoorlog. Ook de financiële fondsen als ABN AMRO en ING en bedrijven in de chipsector, waaronder ASML en Besi, waren duidelijk in trek nadat China en de VS weer wat nader tot elkaar waren gekomen.

TKH Group

In de MidKap leed TKH Group (min 14,9 procent) wel een flink koersverlies. Volgens marktkenners waren de resultaten en verwachtingen van het technologiebedrijf teleurstellend. Bodemonderzoeker Fugro ging aan kop met een winst van 4,4 procent.

Bij de kleinere bedrijven zat onder meer Pharming (plus 3,6 procent) in de lift. Het biotechnologiebedrijf heeft de rechten op de ontwikkeling en commercialisering van een medicijn van Novartis gekocht. Verder kreeg leverancier van elektromagnetische componenten Kendrion er na het openen van de boeken ruim 10 procent aan beurswaarde bij.

Henkel

Elders in Europa was was Henkel een grote daler. Het Duitse moederbedrijf van merken als Schwarzkopf en Persil heeft de omzetprognose voor dit jaar verlaagd en ging op de beurs in Frankfurt ruim 7 procent omlaag. HelloFresh steeg juist een kleine 13 procent. De Duitse bezorger van maaltijdboxen zag de opbrengsten sterk groeien en scherpte de jaarverwachtingen aan.

De euro was 1,1181 dollar waard, tegen 1,1218 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg door de wat weggeëbde handelszorgen 4,5 procent tot 57,36 dollar. Brentolie werd 4,7 procent meer waard op 61,34 dollar per vat.