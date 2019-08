Moeder MediaMarkt schrijft rode cijfers

Hou DB in de gaten - gisteren min 5% - nu weer fors lager. Die gaan het niet redden en trekt iedereen mee. Als zilver door de 20 gaat is DB zelfs door niemand meer te redden vanwege het ongecontroleerd naakt schrijven van posities (nb multi-tig miljarden....... niemand weet precies hoeveel - honderden? 450?) Ook de Duitse regering of de eigenaren uit Kuweit kunnen dat gat dan niet meer dichten. Lehman is niets vergeleken met het DB drama dat zich nu volstrekt. Koop wat zilver (fysiek) is mijn advies , want dat gaat binnenkort door het dak.

HN