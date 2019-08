TKH boekt minder winst op hogere omzet

Gepubliceerd op | Views: 432

HAAKSBERGEN (AFN) - TKH Group heeft in de eerste helft van het jaar minder winst geboekt op een hogere omzet. Het technologiebedrijf had te maken met hogere kosten in het kader van zijn Simplify & Accelerate-programma, maar verwacht dat zowel de omzet als het resultaat later in het jaar weer aantrekken.

De opbrengsten in de eerste zes maanden van het jaar stegen met 3,5 procent tot 753,2 miljoen euro. De nettowinst zakte met 2 procent tot 42,8 miljoen euro.

De kabeldivisie die levert aan de telecomsector zag zijn omzet met 3,2 procent stijgen, vooral door de vraag naar glasvezelkabels. Bij de veel grotere divisie Building Solutions dikte de omzet met meer dan 5 procent aan. De derde bedrijfstak, Industrial Solutions, groeide met 1,3 procent.

Nieuwe strategie

TKH heeft in de eerste helft van het jaar de eerste stappen gezet voor de versimpeling van zijn bedrijfsactiviteiten. Daarvoor wordt het merendeel van de industriële connectivity-activiteiten afgestoten. Daarentegen wordt juist meer ingezet op bedrijven in de zogeheten vision-technologiesector. Zo werd onlangs de overname van de Duitse fabrikant van onder meer camerasystemen SVS-Vistek aangekondigd.

De kosten die zijn gemaakt voor de nieuwe strategie moeten in de tweede helft van 2019 vruchten gaan afwerpen. Topman Alexander van der Lof van TKH wijst verder op het goed gevulde orderboek en de huidige projecten in de pijplijn. Voor heel 2019 wordt gerekend op een winst voor amortisatie en eenmalige lasten van 106 miljoen tot 112 miljoen euro. Dat was in 2018 nog 110,3 miljoen euro.