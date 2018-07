Beleggers Fortis krijgen eindelijk vergoeding

Gepubliceerd op | Views: 1.007 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - Beleggers die misleid waren in aanloop naar het omvallen van Fortis in 2008, kunnen eindelijk een vergoeding tegemoet zien. Het gerechtshof in Amsterdam heeft zijn fiat gegeven voor de tweede schikkingsovereenkomst hierover tussen de Belgische verzekeraar Aegeas, oftewel de erfgenaam van Fortis, en claimorganisaties. De schikking bedraagt ruim 1,3 miljard euro, de grootste ooit tussen een Europees bedrijf en zijn beleggers.

Actieve beleggers, die zich hadden aangesloten bij een claimorganisatie, krijgen een vergoeding die een kwart hoger ligt dan die van niet-actieve beleggers. Daarmee worden de kosten die ze hebben gemaakt om een vergoeding te krijgen verrekend.

Aandeelhouders die zich door de Vereniging Effectenbezitters (VEB) lieten vertegenwoordigen krijgen die opslag echter niet. De rechters vinden dat de leden van de VEB geen extra kosten hebben gemaakt omdat ze slechts hun normale contributie betaalden. Bovendien krijgt de VEB, net als de andere claimorganisaties, volgens de schikking al een eigen vergoeding.

Heikel punt

Die vergoeding was bij een eerste schikkingsvoorstel, ter waarde van 1,2 miljard euro, nog een heikel punt. Het gerechtshof verklaarden die schikking vorig jaar nog niet-bindend. Naast de vergoeding voor de beleggersorganisaties was toen ook het onderscheid tussen actieve en niet-actieve beleggers onderwerp van kritiek van de rechters.

Fortis-beleggers die niet onder de schikking willen vallen hebben vijf maanden de tijd om hun bezwaar te melden.

Hoop

Ageas sprak eerder de hoop uit dat het aangepaste schikkingsvoorstel voor de zomer goedgekeurd zou worden. Beleggers die de schikking aanvaarden, zouden dan nog voor het jaareinde 70 procent van het schikkingsbedrag kunnen ontvangen. Er zijn naar schatting 200.000 gedupeerden die in aanmerking komen voor een schadevergoeding.

Fortis nam in 2007 de Nederlandse delen van ABN AMRO over. De kapitaalpositie van het Belgisch-Nederlandse bank- en verzekeringsconcern was daardoor dusdanig verzwakt dat het bedrijf ten onder ging in de kredietcrisis die kort daarna losbarstte. De Nederlandse onderdelen werden eind 2008 genationaliseerd, de Belgische bankactiviteiten werden verkocht. Aandeelhouders zagen daardoor de waarde van hun bezittingen in korte tijd veel minder waard worden.