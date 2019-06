'Carlyle onderzoekt opsplitsing Nouryon'

Gepubliceerd op | Views: 317

LONDEN (AFN) - De plasticactiviteiten van Nouryon, de voormalige speciaalchemietak van AkzoNobel, worden mogelijk zelfstandig naar de beurs gebracht. Dat heeft topman Charlie Shaver gezegd in een interview met persbureau Bloomberg in Londen.

Investeerder Carlyle, die de onderneming vorig jaar voor ruim 10 miljard euro inlijfde, is momenteel aan het uitzoeken of zo'n afsplitsing en beursgang interessant is. De resterende activiteiten van Nouryon zouden later dan eveneens naar de beurs gebracht kunnen worden. Carlyle bekijkt daarnaast nog meerdere opties.

Het is niet voor het eerst dat er gesproken wordt over een mogelijk terugkeer naar de beurs van Nouryon. Shaver stelde direct na afronding van de overname door Carlyle al dat het voor de hand ligt dat de onderneming over drie tot vijf jaar weer terug naar de beurs kan worden gebracht. Dat zou dan waarschijnlijk in de Verenigde Staten gebeuren, zei hij destijds.