Baggeraar Boskalis: geen grote opdrachten geannuleerd door corona

PAPENDRECHT (AFN) - Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft in het eerste kwartaal slechts een beperkte impact van de coronacrisis gemerkt. Volgens het bedrijf werden geen grote geboekte opdrachten geannuleerd vanwege de virusuitbraak en vielen de resultaten hoger uit dan een jaar eerder. Dat meldde het bedrijf in een handelsbericht over de afgelopen periode.

Boskalis kwam niet met concrete cijfers over winst en omzet naar buiten, maar verklaarde dat het afgelopen kwartaal financieel gezien boven verwachting is verlopen. De omvang van het orderboek stond eind maart op 4,6 miljard euro, wat een lichte daling betekent ten opzichte van de recordstand van eind 2019. Volgens het bedrijf is de al zeer solide financiële positie verder versterkt.

In april maakte Boskalis al bekend het dividend te schrappen en zijn aandeleninkoopprogramma op te schorten vanwege de coronacrisis. Daarnaast zijn maatregelen genomen om de kosten te verlagen. Zo halveerde het bedrijf uit Papendrecht zijn investeringsprogramma voor dit jaar naar 200 miljoen euro, inclusief dry dockings.

Operationele uitdaging

De onderneming zegt dat de grootste operationele uitdaging het aflossen van de scheepsbemanningen en het projectpersoneel als gevolg van de wereldwijde reisbeperkingen is. Boskalis heeft in samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum een testprocedure voor het coronavirus uitgewerkt. Deze procedure wordt sinds enkele weken succesvol toegepast voor het aflossen van bemanningen op schepen.

Boskalis zegt dat het vanwege alle onzekerheden niet mogelijk is om een concrete voorspelling voor de resultaten dit jaar te doen. Het lijkt onontkoombaar dat de crisis, in combinatie met de lage olieprijs, een negatief effect zal hebben op de activiteiten, aldus het bedrijf. Desalniettemin zegt Boskalis niet uitgesproken negatief te zijn over de rest van het jaar. Dankzij het sterke orderboek, de interne maatregelen tegen de virusuitbraak en de eerste tekenen van versoepeling van de corona-maatregelen in de wereld kijkt Boskalis zelfs met voorzichtig vertrouwen vooruit naar de rest van het jaar.