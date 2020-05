ABN AMRO hekkensluiter in rode AEX

Ben mijn analyse van de beurs steeds meer aan het bijstellen. Heel veel bedrijven zijn al afgestort en zit niet veel neerwaartse rek meer in. Daar is zware economische ellende al ingeprijsd. Men weet dat daar in elk geval niks van verwacht hoeft te worden. Al het FED en ECB geld gaat momenteel op zoek naar sprookjesverhalen en luchtkastelen in de hoop toch nog winst te maken. Daarbij komt het terecht in de bedrijven die handelen in gebakken lucht. Met name softwarebedrijven en dan nog het liefst die bedrijven die niets anders hebben dan software. In de AEX is er maar 1 zo'n aandeel en dat is Adyen. In de USA hebben ze Microsoft Google Facebook die enorm gewogen zijn. Nou ben ik helemaal niet anti-tech maar als de stijging vrijwel geheel leunt op dit soort aandelen dan zit er een bubble aan te komen. Die was er nog niet in mijn ogen want al deze bedrijven zijn goed winstgevend maar je ziet dat het nu de klauwen uitloopt, bijv. met Adyen dat maar blijft stijgen bij duidelijk teruglopende verwachtingen. Het bijgeprinte geld komt terecht bij een zeer select groepje aandelen waar nog sprookjeswaarde aan zit.