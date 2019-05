Shell Midstream neemt belangen Shell over

Gepubliceerd op | Views: 299

HOUSTON (AFN) - Het Amerikaanse Shell Midstream Partners neemt belangen van de in Amsterdam genoteerde olie- en gasreus Shell in verschillende pijpleidingbedrijven over. Het gaat om het belang van bijna 26 procent in Explorer Pipeline Company en het aandeel van dik 10 procent in Colonial Pipeline Company. De deals hebben een totale waarde van 800 miljoen dollar.

Shell Midstream financiert de deal via schulden en nieuwe aandelen. De overname wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar afgerond. Voor de deal zijn nog wel de gebruikelijke goedkeuringen vereist.

Explorer is met zijn bijna 3000 kilometer aan pijpleidingen een van de grotere transporteurs van benzine, diesel, stookolie en vliegtuigbrandstof. Het bedrijf heeft een capaciteit van 660.000 vaten per dag.

Van Texas naar New York

Colonial is de grootste pijplijn voor geraffineerde producten in de Verenigde Staten. De pijpleiding begint in het Texaanse Houston en loopt tot de haven van New York. Alle belangrijke stedelijke gebieden langs de route worden bediend.

Door de overname van de belangen krijgt Shell Midstream bijna 39 procent van Explorer in handen en dik 16 procent van Colonial. Shell Midstream is de in 2014 afgesplitste Amerikaanse pijpleidingentak van Shell.

Verder werd bekend dat Equinor het belang van 22,45 procent van Shell in het Ceasar Tonga-olieveld in de Golf van Mexico overneemt. De Noren betalen daarvoor een bedrag van 965 miljoen dollar. Al met al betekent dit dat een eerdere overeenkomst tussen Shell en Delek Group met betrekking tot het belang is geannuleerd. De ingangsdatum van de deal is 1 januari 2019.