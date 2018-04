HERE opent onderzoeksvestiging in Boulder

Gepubliceerd op | Views: 416

AMSTERDAM (AFN) - Navigatiebedrijf HERE Technologies heeft een nieuwe onderzoeks- en ontwikkelingsvestiging geopend in het Amerikaanse Boulder, Colorado. Daar gaan deskundigen uit meerdere vakgebieden voor de branchegenoot van TomTom werken aan geavanceerde processen die ervoor zorgen dat de zogeheten HD Live Map van HERE 'zelfgenezend’ wordt.

Het gaat om een schakeltje in de bredere ontwikkeling om technologie te maken voor autonoom rijdende auto's. Het HERE-team in Boulder bestaat in eerste instantie uit twintig medewerkers. Dat zullen er later meer worden.

HERE werd in 2015 afgesplitst van het Finse technologieconcern Nokia. Het bedrijf wordt gesteund door investeerders als Audi, Bosch, BMW, Continental, Daimler en Intel. De onderneming is statutair gevestigd in Amsterdam en staat onder leiding van de Nederlandse topman Edzard Overbeek. Bij het bedrijf werken in totaal meer dan 8500 medewerkers, in tientallen landen.