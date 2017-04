Recordomzet voor brouwer Bavaria

Gepubliceerd op | Views: 136

LIESHOUT (AFN) - Brouwerij Bavaria heeft vorig jaar een recordomzet in de boeken gezet. De overname van onder meer het Belgische Palm stuwde de opbrengsten, zo maakte de brouwerij uit het Brabantse Lieshout donderdag bekend.

Bavaria realiseerde een omzet van 610,1 miljoen euro, bijna 15 procent meer dan een jaar eerder. De winst ging ook omhoog en kwam uit op 32,9 miljoen euro. Bavaria produceerde in 2016 ruim zeven miljoen hectoliter bier in zes brouwerijen en is in meer dan 130 landen aanwezig. Er werken ruim 1400 mensen voor het familiebedrijf.

Naast de deal met Palm, door financieel topman Frank Swinkels omschreven als ,,het hoogtepunt'' van het afgelopen jaar, werd in de Verenigde Staten importeur Latis Imports overgenomen. Verder werd een samenwerking opgezet met Molson Coors UK.