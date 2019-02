Cisco Systems ziet verdere omzetgroei

Gepubliceerd op | Views: 914

SAN JOSE (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse producent van netwerkapparatuur Cisco Systems heeft in de afgelopen periode een hogere omzet behaald en rekent op verdere omzetgroei in het lopende kwartaal. Dat meldde Cisco nabeurs in New York.

Het bedrijf zag de inkomsten in het op 26 januari afgesloten tweede kwartaal van het gebroken boekjaar op jaarbasis met 7 procent stijgen tot 12,4 miljard dollar. Dit cijfer is aangepast voor een desinvestering door Cisco vorig jaar. Voor het derde kwartaal voorziet de onderneming een onderliggende omzetgroei van 4 tot 6 procent. Dat is sterker dan analisten in doorsnee verwachten. Cisco profiteert van meer investeringen door bedrijven in IT-infrastructuur.

De nettowinst bedroeg 2,8 miljard dollar. Cisco krikt zijn dividend met 6 procent op en gaat nog eens voor 15 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Topman Chuck Robbins sprak in een toelichting van sterke prestaties in het afgelopen kwartaal.