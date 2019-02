Gepubliceerd op | Views: 2.101

AMSTERDAM (AFN) - DeGiro heeft de omzet afgelopen jaar flink zien groeien. Ook het aantal actieve rekeningen nam fors toe, zo bleek woensdag uit een verklaring. Bij de onlinebroker doet mede-oprichter en topman Niels Klok een stapje terug en is Esmond Berkhout aangesteld als interim-bestuurder.

DeGiro heeft het afgelopen jaar de aansturing aangescherpt. Die is ,,sterker en formeler'' geworden. Daardoor werden ook wijzigingen in het bestuur doorgevoerd. Naast Klok, die zijn portefeuille overdraagt maar wel bij de moedermaatschappij betrokken blijft, is Andreas Holmberg de nieuwe technologiedirecteur. Hij volgt Jasper Anderluh op, die zich als IT-directeur gaat richten op complexere IT-projecten.

DeGiro zette vorig jaar een omzetstijging van 33 procent in de boeken. Dat is 33 procent meer dan een jaar eerder. Aan het einde van het jaar stond het aantal actieve rekeningen op iets meer dan 358.000. Dat is een groei met 45 procent. DeGiro zag het aantal retailtransacties met 39 procent aandikken tot ruim 17,4 miljoen.

Veranderingen

In alle kwartalen van het jaar werd een positief resultaat in de boeken gezet, meldt DeGiro verder dit te specificeren. Wel signaleerde de onderneming in het vierde kwartaal een afwachtende houding bij beleggers, onder meer door onzekerheid rondom de brexit. Ook de economische indicatoren zorgt voor enige terughoudendheid.

De onlinebroker denkt dat die situatie nog wel even zal aanhouden, in ieder geval tot er meer duidelijkheid is over de toekomstige handelsrelatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

DeGiro heeft vorig jaar ook besloten om de raad van advies te vervangen door een raad van commissarissen. Daar zijn inmiddels Ben Knüppe en Michael Enthoven voor aangesteld. Naar verwachting zal binnen afzienbare termijn een derde lid toetreden.