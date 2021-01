Maaltijdbestellingen moederbedrijf Thuisbezorgd.nl scherp omhoog

AMSTERDAM (ANP) - Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar veel meer bestellingen binnengekregen dan een jaar eerder. Het aantal orders kwam 57 procent hoger uit op 179,8 miljoen. Omdat restaurants weer moesten sluiten en mensen thuis moeten blijven vanwege nieuwe lockdowns tegen de tweede coronagolf werd vaker eten thuisbezorgd.

Ook tijdens de feestdagen en rond de jaarwisseling werd vaak eten besteld bij het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl. Over heel 2020 klommen de orders bij Just Eat Takeaway met 39 procent tot 588,1 miljoen stuks.

Topman Jitse Groen zegt dat in de afgelopen periode voor het derde kwartaal op rij sprake was van een versnelling van de ordergroei. Het investeringsprogramma van Just Eat Takeaway is volgens de topman erg succesvol en in de meeste landen is het marktaandeel flink toegenomen.

Just Eat

Het bedrijf zegt vooral tevreden te zijn over de prestaties in het Verenigd Koninkrijk van het Britse onderdeel Just Eat. Daar stegen de orders in het vierde kwartaal met 58 procent. In Nederland ging het om een toename van de orderontvangst met 39 procent.

De omzet steeg in het afgelopen kwartaal met meer dan 60 procent naar een bedrag tussen de 720 miljoen en 740 miljoen euro. Over heel 2020 is de omzet naar verwachting gestegen met ruim 50 procent tot circa 2,4 miljard euro. Om restaurants bij te staan in coronatijd werden wel commissies tijdelijk opgeschort.

Just Eat Takeaway is nog bezig met de overname van het Amerikaanse Grubhub ter waarde van ongeveer 7,3 miljard dollar. Deze overname moet in de eerste helft van volgend jaar worden afgerond.

Notering

Overigens is Just Eat Takeaway er toch niet zeker van dat het de notering aan de Amsterdamse aandelenbeurs wil opgeven. Het bedrijf was eerder van plan de Nederlandse beursnotering op te geven en alleen die in Londen aan te houden. Nu verklaart de maaltijdbestelsite zich opnieuw te buigen over de beste combinatie van noteringen, waardoor de aandelen voorlopig verhandelbaar blijven aan het Damrak.

De onderneming is ontstaan uit de fusie van het Nederlandse Takeway.com en het Britse Just Eat. Toen de fusiedeal rond was, verklaarden de bedrijven de notering in Amsterdam zo snel mogelijk op te willen geven.