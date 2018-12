Ajax moet groepswinst aan Bayern laten

Gepubliceerd op | Views: 377

AMSTERDAM (AFN) - In een meeslepend gevecht heeft Ajax de winst in groep E van de Champions League aan Bayern München moeten laten. Beide ploegen knokten zich met ieder drie doelpunten en één rode kaart naar een gelijkspel (3-3) in de Johan Cruijff ArenA.

Dat was voldoende voor Bayern. Ajax, dat moest winnen, loot maandag als nummer twee mee voor de achtste finales van de Champions League en moet rekening houden met een tegenstander van het allerzwaarste kaliber. Ajax leidde in de 82e minuut nog met 2-1 na een tweede doelpunt van Tadic, maar wist die voorsprong niet te verdedigen in een slotfase waarin van alles gebeurde.

Bayern kwam in de dertiende minuut voor het eerst op voorsprong door wie anders dan Robert Lewandowski, de Poolse doelpuntenmachine. Ajax mocht zich verwijten dat de topschutter wel heel erg vrij stond. De openingstreffer was voor de thuisploeg aanleiding om nog aanvallender te gaan spelen. Ajax verslikte zich regelmatig in alle ijver en dat leidde dan weer tot een levensgevaarlijke counter. Zo voorkwam doelman André Onana met een schitterende reflex de 2-0 van Lewandowski.

Ajax kreeg ook kansen, Donny van de Beek zelfs twee voor rust. En Daley Blind had misschien wel een strafschop verdiend, al was het duwtje van Jérome Boateng niet heel hard. Na rust wist Ajax het tempo te verhogen en kwam het in de 61e minuut met een treffer van Tadic op gelijke hoogte. Even wankelde Bayern maar toen was Wöber zo dom om aan de zijlijn een harde overtreding op Leon Goretzka te maken. De Oostenrijker kreeg terecht rood. Acht minuten later stond ook Bayern met tien man, omdat Thomas Müller verdediger Nicolás Tagliafico hard tegen zijn hoofd trapte.

Invaller Kasper Dolberg versierde in de 82e minuut een strafschop, die Tadic benutte. Maar even later kon ook Lewandowski vanaf elf meter scoren, na een overtreding van Tagliafico op Thiago. Kingsley Coman, een andere invaller, schoot Bayern in de negentigste minuut naar 2-3, waarna Ajax niet verder kwam dan de gelijkmaker van Tagliafico.