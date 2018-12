Winsten voor Amerikaanse beurzen

Gepubliceerd op | Views: 2.019

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag in het groen gesloten, hoewel aan het einde van de handelsdag de stevige winsten wat inzakten. Optimisme over de handelsgesprekken tussen China en de Verenigde Staten steunde het sentiment op de beursvloeren. De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde persoonlijk in te willen grijpen in de affaire Huawei als dat de relatie met Peking ten goede komt.

De kwestie rond Huawei draait om de in Canada gearresteerde Meng Wanzhou, financieel bestuurder en vicevoorzitter van het Chinese technologieconcern. Amerikaanse autoriteiten hebben om haar uitlevering gevraagd. Dit voedde de vrees voor een verharding van het handelsconflict met China. Meng is inmiddels op borgtocht uit de cel, maar moet wel in Canada blijven.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 24.527,27 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 2651,07 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 1 procent tot 7098,31 punten. Bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsvete zaten in de lift, hoewel tegen het einde van de sessie de winsten wat afnamen. Vliegtuigbouwer Boeing 1,5 procent en de machinefabrikanten Caterpillar en Deere wonnen 1,7 procent en 0,8 procent. Autobedrijven Ford Motor en General Motors (GM) kregen er tot 2,9 procent bij.

Chinese technologiegigant

Ook techfondsen waren in trek. Apple ging 0,3 procent vooruit en ook Nvidia (plus 0,5 procent) wist ook de aandacht op zich gericht. De Japanse investeerder Softbank is naar verluidt van plan zijn belang in de chipmaker te verkopen. Socialmediabedrijf Facebook won 1,7 procent en Twitter dikte ruim 5 procent aan.

Tencent Music, de muziekdienst van de Chinese technologiegigant Tencent, maakte zijn debuut op Wall Street. Het aandeel van de streamingdienst schoot omhoog en eindigde uiteindelijk 7,7 procent in het groen.

Bijstellen verwachtingen

Bij de verliezers stond Under Armour, met een min van meer dan 10 procent. Het sportkledingmerk sprak met beleggers en wist met zijn financiële doelen niet te overtuigen. Logistiek dienstverlener XPO Logistics kelderde 9,6 procent na het bijstellen van de verwachtingen.

De euro was 1,1365 dollar waard, tegen 1,1360 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie zakte 1 procent in prijs tot 51,13 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 60,15 dollar per vat.