Credit Suisse kondigt aandeleninkoop aan

Gepubliceerd op | Views: 488

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Zwitserse bank Credit Suisse gaat zijn aandeelhouders belonen. De bank kondigde voorafgaand aan een investeerdersdag in Londen aan volgend jaar voor 1,5 miljard Zwitserse frank (1,3 miljard euro) aan eigen aandelen in te gaan kopen. Een jaar later volgt een inkoopprogramma van een zelfde orde van grootte.

Credit Suisse wil minstens de helft van zijn winst aan aandeelhouders uitkeren. De aandeleninkoop is daar onderdeel van. Verder gaat het dividend per jaar met 5 procent omhoog.

De bank voorziet voor dit jaar een winst voor belastingen tussen de 3,2 miljard en 3,4 miljard frank. Door de huidige handelsspanningen zal de marktomzet in Azië 8 tot 10 procent lager liggen dan een jaar eerder. De bank spreekt van aanhoudende uitdagende marktomstandigheden. Deze hebben geen impact op de visie voor de lange termijn, maar zorgen op de korte termijn wel voor tegenwind.

Volgens kenners waren de aankondigingen over de aandeleninkoop als verwacht. De verwachtingen voor de korte termijn zal mogelijk beleggers enige schrik aanjagen. Evengoed zijn de oorzaken daarvan bekend.