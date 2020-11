'Bijstelling prognose SBM geen verrassing'

AMSTERDAM (AFN) - SBM Offshore blijft de stijgende lijn vasthouden. Ook de handelsupdate over het derde kwartaal, waarbij de maritiem dienstverlener zijn verwachtingen opschroefde, toont aan dat het bedrijf in staat is de coronaproblematiek te doorstaan, concluderen kenners van ING. Volgens analisten van KBC Securities kwamen uit de kwartaalcijfers weinig verrassingen naar voren.

Dat SBM de verwachtingen voor het bedrijfsresultaat voor dit jaar verhoogde, kwam voor ING niet als een verrassing. Waar SBM nu rekent op een resultaat van om en nabij de 950 miljoen dollar, hield ING rekening met een verhoging tot wel 1 miljard dollar. Desondanks toont dit aan dat SBM nauwelijks kampt met corona-complicaties. Ook verdere kosten in verband met eerdere problemen met FPSO Liza Destiny zijn uitgebleven. In het voorjaar meldde SBM nog problemen met de gascompressor en het affakkelen.

Volgens KBC waren de resultaten van SBM solide. Ook voor de Belgische bank komt de verhoging van de verwachtingen niet als een verrassing. In het bijzonder wijst de bank op de progressie die SBM boekt met de inzet bij windparken op zee.

ING hanteert een koopadvies op SBM met een koersdoel van 17 euro. Ook KBC adviseert het aandeel te kopen en heeft het koersdoel op 18 euro staan. Het aandeel SBM noteerde donderdag omstreeks 10.20 uur 0,8 procent lager op 15,28 euro.