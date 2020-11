Techbedrijven helpen Nikkei vooruit

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is donderdag hoger geëindigd. Vooral de technologiebedrijven werden weer opgepikt na de afstraffing in de afgelopen dagen. Beleggers deden het verder rustig aan na de sterke opmars door het optimisme over het coronavaccin van Pfizer. De andere beurzen in de Aziatische regio lieten overwegend een kleine verliezen zien.

De Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,7 procent in de plus op 25.520,88 punten. De Japanse hoofdindex won deze week al 4,9 procent en bereikte het hoogste niveau in meer dan 29 jaar. Techinvesteerder SoftBank profiteerde van de sterke koerswinsten in de Amerikaanse techsector en dikte 1,5 procent aan. Computerspelletjesmaker Nintendo, die in de afgelopen periode profiteerde van het vele thuisblijven door de coronapandemie, won 4,3 procent. Het aandeel doorbraak daarmee een meerdaagse verliesreeks die werd veroorzaakt door het nieuws over het coronavaccin.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,4 procent. Alibaba steeg bijna 3 procent. De Chinese webwinkelreus heeft op het populaire jaarlijkse Chinese koopjesfestijn Singles Day voor een recordbedrag van omgerekend zo'n 65 miljard euro aan spulletjes verkocht. In Seoul verloor de Kospi 0,3 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney zakte 0,5 procent.