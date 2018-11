Gepubliceerd op | Views: 514 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO Clearing en Frontclear willen samenwerken in opkomende markten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. De twee partijen hebben daarvoor een intentieverklaring getekend, meldt Frontclear. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

De clearing bank van ABN AMRO gaat bij de samenwerking advies geven en kennis delen over de verkoop van financiële producten. Frontclear is gespecialiseerd in interbancaire diensten in opkomende markten.