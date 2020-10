'Stijging postzegelprijs in lijn met verwachtingen'

Gepubliceerd op | Views: 450

AMSTERDAM (AFN) - De stijging van de postzegelprijs bij PostNL voor komend jaar is zoals verwacht. Dat constateren analisten van KBC Securities. Zij benadrukken echter dat het veel belangrijker is hoe de activiteiten van PostNL op het gebied van pakketten het hebben gedaan in het derde kwartaal.

PostNL kondigde aan dat een postzegel voor een brief binnen Nederland volgend jaar 5 cent duurder zal zijn dan nu. De prijs stijgt van 91 cent naar 96 cent. Ook het versturen van brieven naar het buitenland gaat in prijs omhoog. Een zegel voor het buitenland gaat straks 1,55 euro kosten, 5 cent meer dan nu. PostNL heeft besloten om de tarieven voor het versturen van een pakket in Nederland ongewijzigd te laten, met uitzondering van aangetekende pakketten. Die worden 25 cent duurder.

KBC merkt op dat PostNL momenteel "op een golf van sterk stijgende pakketten zit", als gevolg van de coronacrisis. Er is sprake van uitzonderlijke volumes, aldus de marktvorsers, en zij zijn nieuwsgierig hoe dit verder zal evolueren de komende tijd.

De bank hanteert een buy-advies op PostNL met een koersdoel van 2,90 euro. Het aandeel PostNL stond maandag omstreeks 09.20 uur 0,3 procent hoger op 3,08 euro.