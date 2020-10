'Overname KPN strategisch logisch'

Gepubliceerd op | Views: 2.119

AMSTERDAM (AFN) - De Zweedse investeerder EQT is naar verluidt geïnteresseerd in een overname van KPN en praat volgens ingewijden met adviseurs over de mogelijkheden. Analisten van KBC Securities zien flink wat beren op de weg, maar wijst ook op de strategische logica achter een potentiële deal.

Het telecombedrijf zelf en de investeerder weigeren commentaar te geven. Volgens de bronnen zouden de gesprekken tussen EQT en de adviseurs zich nog in een vroege fase bevinden en is het niet zeker of de Zweden daadwerkelijk met een bod gaan komen.

Volgens KBC zijn er verschillende struikelblokken rondom de overname. Zo is er de stichting KPN die eventueel een beschermingswal kan opwerpen. Ook is er vanuit de politiek geen voorkeur voor een buitenlands eigenaarschap van belangrijke strategische bedrijven, zoals KPN met zijn telecomnetwerk is. Veel hangt dus af van hoe een eventuele overname er qua structuur uitziet.

Glasvezel

EQT is, via Delta Fiber, na KPN de grootste speler op het gebied van glasvezel in Nederland. Een overname van KPN zou door een gezamenlijk netwerk zin hebben. De ontwikkelingskosten gaan omlaag en er is snel schaalgrootte. De marktvorsers constateren dat, gezien de interesse van EQT in KPN maar ook vanwege andere recente telecomdeals, er met een andere blik gekeken moet worden naar de waarderingen in de sector.

ING denkt dat, als het gerucht klopt, het door het zeer vroege lekken van het verhaal eerder erg onwaarschijnlijk wordt dat een bod slaagt. Daar komt volgens de kenners bij dat de overheid sinds dit jaar een overname kan tegenhouden, om redenen van nationale veiligheid.

Beschermingswal

Ook wijst de bank op de al genoemde stichting en zijn beschermingswal. Een en ander maakt de verdediging van KPN "nagenoeg ondoordringbaar". Een zogeheten vriendelijk bod is dus zeker nodig. EQT heeft daar met Delta Fiber een "aantrekkelijk huwelijkscadeau" bij.

KBC verhoogde maandag het advies voor KPN van hold naar accumulate. Het koersdoel is 2,90 euro. ING heeft een hold-advies en een koersdoel van 2,80 euro. Het aandeel KPN stond omstreeks 09.30 uur 7,3 procent hoger op 2,40 euro. Daarmee was het telecombedrijf met afstand de sterkste stijger in de Amsterdamse AEX.