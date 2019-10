'HEMA drukte kosten door minder personeel'

Gepubliceerd op | Views: 113

AMSTERDAM (AFN) - In juli en augustus heeft HEMA minder personeel laten werken om de loonkosten te drukken. Trouw meldt op basis van eigen onderzoek dat het bedrijf zo probeerde het zoveelste verlies te beperken.

De krant citeert uit een e-mail aan ruim vijftig filiaalmanagers in het zuiden van het land. De regiomanager schrijft daarin dat in de periode van half juli tot begin augustus "door alle filialen (..) minder salariskosten ingezet dienen te worden". De reden: "We geven meer uit aan salariskosten dan dat de omzet stijgt".

HEMA werd een jaar geleden overgenomen door ondernemer Marcel Boekhoorn, die het bedrijf een betere toekomst beloofde. Maar volgens Trouw kampt HEMA nog altijd met een torenhoge schuldenlast, een erfenis van de vorige eigenaar Lion Capital.

Afgelopen juni werd bij HEMA een nieuwe cao van kracht, met veel lagere lonen voor nieuwe medewerkers.