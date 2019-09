Handelshoop helpt Nikkei vooruit

Gepubliceerd op | Views: 437

TOKIO (AFN) - De Japanse effectenbeurs is donderdag met winst geëindigd. De aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump om de verhoging van de importtarieven op Chinese goederen twee weken uit te stellen zorgde voor optimisme bij beleggers. Daarnaast werd gewacht op de Europese Centrale Bank (ECB), die later op de dag waarschijnlijk met nieuwe stimuleringsmaatregelen zal komen.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot 0,8 procent hoger op 21.759,61 punten. Vooral de Japanse bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsperikelen en veel omzet halen uit China zaten in de lift. Robotmaker Fanuc dikte 2,2 procent aan. De chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron wonnen 4,1 procent en 2,7 procent. Zozo werd ruim 13 procent meer waard. Internetbedrijf Yahoo Japan Online wil een meerderheidsbelang nemen in de online kledingverkoper.

In Shanghai noteerde de beursgraadmeter tussentijds 0,3 procent in de plus. Trump liet weten de verhoging van de invoerheffingen op 250 miljard dollar aan Chinese goederen, die hij op 1 oktober wilde invoeren, op te schorten tot 15 oktober. Peking kwam eerder al met een uitzonderingenlijst met productgroepen die niet meer getroffen worden door importheffingen en overweegt de import van bepaalde Amerikaanse landbouwproducten weer vrijuit toe te staan.

In Hongkong daalde de Hang Seng-index 0,3 procent. Beursuitbater Hong Kong Exhanges and Clearing Limited zakte 3,2 procent na een miljardenbod op de London Stock Exchange (LSE). Luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific verloor 1,5 procent door teleurstellende vervoerscijfers. De All Ordinaries in Sydney steeg 0,2 procent. In Zuid-Korea hadden beleggers een vrije dag.