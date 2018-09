Producentenprijzen VS licht gedaald

Gepubliceerd op | Views: 324 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De producentenprijzen in de Verenigde Staten zijn in augustus met 0,1 procent gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Dat blijkt uit cijfers die de Amerikaanse overheid heeft gepubliceerd.

Economen rekenden in doorsnee juist op een stijging met 0,2 procent. Het is voor het eerst in achttien maanden dat de Amerikaanse producentenprijzen dalen, door lagere kosten bij diensten en voedsel. In juli bleven de prijzen die Amerikaanse fabrikanten vragen voor hun producten onveranderd.