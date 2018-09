OPEC: risico's zichtbaar voor oliemarkt

Gepubliceerd op | Views: 1.400 | Onderwerpen: OPEC

WENEN (AFN/BLOOMBERG) - Er zijn verschillende risico's te zien in de wereldeconomie die de vraag naar olie kunnen raken. Het gaat bijvoorbeeld om de internationale handelsspanningen, het aanscherpen van monetair beleid door centrale banken en financiële problemen in opkomende markten. Dat schrijft oliekartel OPEC in zijn maandrapport.

De OPEC stelt dat deze kwesties uitdagingen kunnen vormen voor de huidige groeitrend van de wereldeconomie. Het is essentieel om de onzekerheid op de financiële en valutamarkten te monitoren, aldus de organisatie. De OPEC verlaagde daarnaast zijn verwachting voor de groei van de wereldwijde olievraag in 2019 licht.

Later deze maand komt de OPEC in Algerije bijeen om te praten over de oliemarkt. In juni bereikten de OPEC en Rusland nog een akkoord over een productieverhoging.