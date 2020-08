'Omzet Airbnb gekelderd in tweede kwartaal'

Gepubliceerd op | Views: 273

SAN FRANCISCO (AFN) - De omzet van Airbnb is in het tweede kwartaal van dit jaar met zeker twee derde gekelderd als gevolg van de uitbraak van corona. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg. Door de virusuitbraak en de beperkende maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan werd er aanzienlijk minder gereisd en boekten mensen dus ook minder vaak een overnachting in iemand anders huis via de site.

De omzet van Airbnb zou in het tweede kwartaal op 335 miljoen dollar zijn uitgekomen. Een jaar eerder was dat in dezelfde periode nog ruim een miljard dollar. In het eerste kwartaal van dit jaar, toen het coronavirus nog slechts beperkte gevolgen had, bedroeg de omzet van het Amerikaanse bedrijf 842 miljoen dollar.

Wel zag Airbnb de markt weer aantrekken. Het aantal overnachtingen dat wereldwijd via de site geboekt werd, lag in juni nog 30 procent lager dan een jaar eerder. In mei was dat nog 70 procent minder. In de laatste twee weken van mei was het aantal overnachtingen in de Verenigde Staten zelfs al weer boven het niveau van een jaar eerder.

Airbnb zou nog altijd dit jaar naar de beurs willen. Nog deze maand zou de onderneming daarvoor het papierwerk willen indienen.