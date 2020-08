ABN en Just Eat Takeaway helpen AEX vooruit

Gepubliceerd op | Views: 741

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam ging woensdag licht vooruit. Ook de meeste andere Europese beurzen stonden licht in het groen na een kwakkelend begin van de handel. De voortdurende impasse in de Verenigde Staten over het extra stimuleringspakket voor de Amerikaanse economie zorgde voor enige terughoudendheid bij beleggers. Op het Damrak werden de kwartaalberichten van de AEX-bedrijven ABN AMRO en Just Eat Takeaway goed ontvangen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 568,41 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 812,72 punten. Parijs won 0,1 procent en Frankfurt daalde 0,1 procent. Londen won 0,5 procent.

ABN AMRO (plus 6 procent) was koploper in de AEX. De bank zette miljoenen opzij voor leningen die door de coronacrisis mogelijk nooit worden terugbetaald en dook in het tweede kwartaal opnieuw in de rode cijfers. Het concern kondigde tevens aan in te grijpen bij zijn zakenbank, waarbij 800 van de 2500 banen worden geschrapt. KBC Securities verhoogde het advies voor het aandeel.

Just Eat Takeaway

Just Eat Takeaway volgde met een plus van 4 procent. Het maaltijdbestelbedrijf profiteerde in de eerste jaarhelft van de virusuitbraak en overnames en boekte meer omzet. Verder verwacht het bedrijf de overname van de Amerikaanse branchegenoot Grubhub in de eerste helft van volgend jaar af te ronden.

Grootste dalers in de AEX waren chipbedrijf ASMI en biotechnoloog Galapagos met verliezen van rond 1,7 procent. Bij de middelgrote bedrijven toonde TKH Group herstel en stond bovenaan met een winst van 3,6 procent. De technologiegroep zakte een dag eerder 3,5 procent na tegenvallende vooruitzichten. Grootste daler was biotechnologiebedrijf Pharming met een min van 2 procent.

Accsys

Bij de kleinere bedrijven steeg Accsys 6,6 procent. De houtveredelaar gaat samenwerken met het Amerikaanse Eastman Chemical Company. Avantium daalde 4,2 procent. Het speciaalchemieconcern zag de omzet in de eerste jaarhelft dalen.

In Frankfurt zakte E.ON 1,8 procent. De Duitse energiereus verlaagde zijn winstverwachting voor het hele jaar vanwege de coronacrisis. Rolls-Royce daalde 1,2 procent in Londen. De fabrikant van vliegtuigmotoren heeft tekenen van slijtage gevonden bij enkele van zijn Trent XWB 84-motoren, die worden gebruikt in de Airbus A350.

De euro was 1,1734 dollar waard tegen 1,1779 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1 procent tot 42,01 dollar. Brentolie kostte ook 1 procent meer, op 44,96 dollar per vat.