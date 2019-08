Saudi Aramco koopt zich in bij Reliance

Een beursnotering brengt veel geld in de lade.

Een beurskoers is normaliter veel hoger dan de werkelijke waarde.

Door hun aandelen te verkopen verkrijgen ze bijgevolg veel meer geld in hun handen.

Dit geld kunnen ze ik zeg maar wat, bijvoorbeeld benutten voor extra investeringen in de uitbouw van een gekoppelde petrochemische en chemische sector of om belangrijke participaties te verwerven in gekoppelde sectoren.

Noorwegen heeft immers in het verleden ook zijn petrodollars omgezet in een holding die in veel beursgenoteerde ondernemingen van over de ganse wereld participaties heeft.