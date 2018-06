Europese beurzen blijven dicht bij huis

Gepubliceerd op | Views: 499 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam stond dinsdagmiddag licht in de min. Ook de andere Europese graadmeters lieten kleine koersuitslagen zien, in de nasleep van de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Beleggers lijken met hun hoofd vooral bij de rentebesluiten van de centrale banken in de Verenigde Staten en de eurozone later in de week.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde omstreeks 15.55 uur 0,3 procent lager op 563,22 punten. De MidKap zakte een fractie tot 803,32 punten. De beurzen in Parijs en Londen daalden tot 0,3 procent. Frankfurt steeg 0,1 procent.

Er waren dinsdag veel positieve reacties op de overeenkomst tussen Trump en Kim, waarin Noord-Korea heeft beloofd zijn kernwapenprogramma af te zullen bouwen. Toch zorgde de deal niet voor veel enthousiasme op de financiële markten. Mogelijk heeft dat te maken met twijfel of de partijen zich ook echt aan de gemaakte afspraken zullen houden. Wat ook meespeelt zijn de belangrijke rentebesluiten die deze week op de agenda staan.

Altice Europe

Grootste stijger in de AEX was kabel- telecomconcern Altice Europe met een plus van 1 procent. Olie- en gasreus Shell stond onderaan met een verlies van 1,1 procent.

Philips noteerde 0,2 procent lager. De Turkse mededingingsautoriteit is een onderzoek begonnen naar Philips en Türk Philips Ticaret. Een voorlopig onderzoek geeft voldoende aanknopingspunten voor een officieel vervolg, zo maakt de waakhond bekend.

Carrefour

IMCD ging aan kop in de MidKap met een koerswinst van 2,6 procent. De chemicaliëndistributeur neemt de Amerikaanse branchegenoot HORN over. Ook ForFarmers (plus 3,3 procent) kwam met overnamenieuws. Het veevoerbedrijf koopt het Belgische Voeders Algoet.

In Parijs waren de supermarkten in trek. Casino (plus 0,9 procent) wil voor ongeveer 1,5 miljard euro aan bezittingen afstoten. Carrefour (plus 3,1 procent) liet weten dat Franse shoppers vanaf begin volgend jaar hun boodschappen kunnen doen via de onlinekanalen van Google. In Frankfurt kelderde Heidelberger Druckmaschinen verder ruim 8 procent na teleurstellende verwachtingen van het drukpersenbedrijf.

De euro was 1,1790 dollar waard, tegen 1,1801 dollar op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 66,22 dollar. Brentolie zakte 0,4 procent in prijs, tot 76,14 dollar per vat.