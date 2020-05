Fitnessketen BigGym naar de rechter om gedwongen coronasluiting

BasicFit zal zeker makkelijker dan sectorgenoten kunnen overleven tijdens de sluiting. Maar wat als ze weer open mogen? Veel minder bezoekers toelaten, veel meer toezicht, minder laagdrempelig (waarschijnlijk moet je voortaan reserveren en kun je niet "even gaan sporten"). Het hele verdienmodel staat zwaar onder druk.

De zaak van BigJim is vrij kansloos vrees ik: uit alle recente onderzoeken naar aerosols wordt binnensporten, net als kerkdiensten/koren, sauna's etc met name genoemd als grote risicofactor op verspreiding: zwaar in- en uitademen, zweetdruppels, hoesten, continue ventilatiestromen die de boel verspreiden.